Stefan Mross moderiert aus der Arena in Rust seine Sendung "Immer wieder sonntags". Bildrechte: IMAGO / APress

Wenn in der Arena in Rust die Fernseh-Kameras im Einsatz sind, steht gewöhnlich Stefan Mross auf der Bühne und begrüßt die Fernseh-Zuschauer zu "Immer wieder sonntags". Am 29. Juli jedoch übernimmt Andy Borg in Rust die Bühne zur Open-Air-Sendung "Sommer-Spaß mit Andy Borg". Die Show ist eine sommerliche Sonderausgabe der beliebten Fernseh-Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg".