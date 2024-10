Bei der Benefizgala zu Gunsten der McDonalds Kinderhilfe am 26. Oktober 2024 durfte Sophia Cordalis ihre Eltern Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf dem roten Teppich begleiten. Dabei posierte die Neunjährige in ihrem weißem Tüllkleid sogar auch allein für die Fotografen, lächelte in die vielen Kameras. Für Sophia steht fest, dass das hier einmal ihre Welt sein soll.

Ich will Karriere machen! Sophia Cordalis RTL

Bildrechte: IMAGO / Eventpress Dass Kameras ihr Leben begleiten, daran ist Sophia seit ihrer Geburt gewöhnt. Mama Daniela Katzenberger lässt die Öffentlichkeit sowohl als Reality-TV-Darstellerin als auch als Influenzerin an ihrem Privatleben und dem ihrer Familie teilhaben. Bereits bei der Geburt von Sophia im August 2015 war ein Fernsehteam im Kreißsaal dabei. Zu sehen waren die Aufnahmen in der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Babyglück". Ihren ersten Auftritt in einer Fernsehshow hatte Sophia mim Alter von sechs Jahren. In Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter" trat Sophia 2021 als Engel auf, während ihre Eltern das Weihnachtslied "Jingle Bells" sangen.

Dass sie endlich auch einmal über den roten Teppich gehen dürfe, sei ein großer Wunsch von Sophia gewesen, so Daniela Katzenberger zu RTL. Bereits seit drei Jahren liege sie ihren Eltern damit in den Ohren.

Sie ist für diese Welt geboren. Und ich finde es gut, wenn man weiß, was man will. Und vor allem sehr früh. Daniela Katzenberger RTL

Dabei, so Sophia, habe sie eigentlich nicht so viel von ihrer Mutter abgeguckt, um zu posen, sie habe es einfach alleine mal gelernt. Auch das Schminken mache sie selbst. "Ich schaue sehr darauf, dass ich auch sehr gut aussehe. Jede Minute schaue ich auf meine Haare, wie sie geworden sind, wenn ich sie geglättet habe." Für Mama Daniela Katzenberger ist es völlig in Ordnung, dass ihre Tochter bereits zu Make-up greift. "Ich kann ihr nichts verbieten, was ich selber mache", so die 38-Jährige im Gespräch mit RTL.