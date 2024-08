Wie das Online-Magazin Schlagerprofis berichtet, muss sich Howard Carpendale laut einer Mitteilung des ZDF einer orthopädischen Operation unterziehen.

Der 78-Jährige Sänger hatte bereits Anfang Juni seinen Auftritt in Florian Silbereisens Fernseh-Show Schlagerbooom Open Air abgesagt. Als Grund hatte er in einem Instagram-Post über eine "erneute Verletzung im Kniebereich" informiert, die es ihm unmöglich mache, mit voller Kraft aufzutreten. Für den "Hello again"-Interpreten sprang beim Schlagerbooom Open Air Sängerin Maite Kelly ein.

Bereits Mitte Mai hatte Howard Carpendale wegen eines grippalen Infekts und einer allergischen Reaktion Konzerte seiner "LET'S DO IT AGAIN"-Tour absagen müssen. Betroffen waren die Konzerte am 19. Mai in Wien und am 21. Mai in Nürnberg. Das Wien-Konzert wurde inzwischen bereits nachgeholt.

Prominenter Ersatz-Act: Andreas Gabalier

Nach dem Bericht des Magazins wird statt Howard Carpendale in der Giovanni Zarrella Show Andreas Gabalier auf der Bühne stehen. Der 39-Jährige hatte vor kurzem selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aufgrund eines viralen Infekts kurz vor seinem legendären Konzert am 17. August in Kitzbühel, musste der Österreicher um seine Stimme bangen. Nach ärztlicher Behandlung schaffte es Andreas Gabalier, eine energiegeladene Performance abzuliefern. Auf Instagram postete er ein Video, auf dem eine riesige Menschenmenge feiert. Dazu schrieb er: "Mein Herz springt mir fast aus der Brust".