Gerade erst ist mit seinen Konzerten auf der Berliner Waldbühne Roland Kaisers Jubiläumstour "RK50" zu Ende gegangen. "Und sie war wirklich, hab ich so empfunden, ein großer Erfolg, dank euch vor allem", bilanziert der Schlagerstar die vergangenen Wochen und Monate. Doch statt an eine Pause oder eine Auszeit denkt der 72-Jährige direkt an die nächste Tournee. Ganz nach dem Motto: Nach der Tour ist vor der Tour.

Bisher gibt es zur anstehenden Arena-Tour jedoch noch keine weiteren Informationen. Fans können sich bisher lediglich für den Vorverkauf registrieren. Wann und wo der Kaiser auf der Bühne stehen wird, hat er noch nicht verraten. In diesem Jahr füllte er unter anderem die großen Stadien in Köln, Frankfurt und Leipzig. Im "Meine Schlagerwelt"-Interview zeigte er sich darüber vor Kurzem mächtig stolz:

Sowieso wirkt der "Grandseigneur des deutschen Schlagers" aktuell so fit und voller Tatendrang wie nie. Anfang August begeisterte er mit seiner legendären Kaisermania in Dresden und kündigte dort an, noch zehn Jahre weiter machen zu wollen. Vielleicht liegt das Geheimnis ja in seiner Auszeit Anfang des Jahres, die er auf Weltreise mit seiner Frau Silvia verbrachte.