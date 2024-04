Stefanie Hertel und Lanny Lanner: Das Paar musiziert gemeinsam auf der Bühne, teilt die Liebe zum Sport, die Liebe zu Tieren. Am 20. April sind die zwei zehn Jahre verheiratet. Da Stefanie seit April mit ihrem Theaterstück "Ganz Paris träumt von der Liebe" auf der Bühne steht, feierten die zwei ihr Jubiläum in Paris einfach schon einmal vor. Begleitet wurde das Paar bei ihrer romantischen Reise in die Stadt der Liebe von "Das neue Blatt". Im Interview sprachen Stefanie und Lanny auch darüber, wie schwer sie es mit ihrer Liebe in den ersten Jahren hatten.

Dabei, so Lanny weiter, habe er sich einfach nur in Stefanie verliebt und sie sich in ihn. Offenbar habe es aber vielen nicht ins Bild gepasst, als er an Stefanies Seite aufgetaucht sei. Mittlerweile haben auch die letzten Zweifler erkennen müssen, dass sich Stefanie und Lanny sehr gut ergänzen, gemeinsam stark sind. Auch Stefanies Tochter Johanna, die aus der ersten Ehe der Sängerin mit Stefan Mross stammt, fühlt sich mit dem jetzigen Mann an der Seite ihrer Mama sichtlich wohl. Zumindest merkt man den Dreien an, wieviel Spaß es ihnen macht, gemeinsam in der Familienband "More than words" zu musizieren.