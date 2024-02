Die Vorbereitungen für das Theaterstück, welches Stefanie Hertel selbst produziert, laufen aktuell auf Hochtouren. In "Ganz Paris träumt von der Liebe" wird sie auch als Darstellerin zu sehen sein. Die Premiere wird am 03. April 2024 in Mannheim stattfinden, anschließend geht es auf Theatertour.