Sie will einen "würdigen Abschluss" und nicht "halb-todkrank auf der Bühne" stehen, begründete Ute Freudenberg ihr nahendes Karriere-Ende vor Kurzem im MDR-Interview. Im vergangenen Winter kündigte die "Jugendliebe"-Sängerin an, dass 2023 ihr letztes Karriere-Jahr sein wird. Ein Grund: Ihre Parkinson-Erkrankung, die sie Anfang 2022 öffentlich machte.

Doch vor ihrem langen Strandspaziergang steht noch ein arbeitsreiches Jahresende an. Bereits im Juni veröffentlichte sie ihre letztes Album "Stark wie nie". Am 27. Oktober startet sie in Erfurt dann ihre Abschiedstournee. Mit dabei werden ihr guter Freund und Schlagersänger Christian Lais und Newcomerin Luna Klee sein. "Ich hab mir eines vorgenommen: Ich will so vielseitig sein und mein Publikum glücklich machen, wie noch nie."