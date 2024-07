Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Auf den ersten Blick sieht man es dem 27-jährigen Schlagerstar mit den blonden Haaren und dem Schwiegermutter-Charme vielleicht nicht an, doch in Vincent Gross steckt eine echte Maschine.Denn der gebürtige Schweizer ist nicht nur super fit, sondern hat auch noch fünf Jahre lang Leistungssport betrieben. Das erklärt auch seine ganz besondere Konzert-Pose: Den Sprungkick. "Der kommt vom Taekwondo", verrät der "Ouzo"-Sänger. Also einer koreanischen Kampfsportart, die sich laut Vincent zu 80 Prozent um Fußarbeit – also Kicks, dreht.