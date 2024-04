Für den Schweizer Sänger ein echter Überraschungserfolg: "Also bei einem Song kann man ja nie von Anfang an sagen: ‚Das wird jetzt ein Hit‘. Das entscheidet immer das Publikum. Aber bei Ouzo war es wirklich so, dass er nach zwei, drei Wochen viral im Internet mit ganz vielen Reposts so hochgespült worden ist, so eine Eigendynamik bekommen hat. Es war unglaublich, dann die Streaming-Zahlen zu sehen, wie alle Leute dazu Videos machen, wie sie Sirtaki tanzen oder Ouzo trinken", erzählt Vincent strahlend.