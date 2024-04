Nino de Angelo ist Sohn italienischer Einwanderer und wurde in Karlsruhe geboren. Schon sehr früh in seiner Kindheit trennten sich seine Eltern: "Mein Vater war viel unterwegs […] schon ein heißer Typ irgendwie. […] Irgendwann war die Ehe dann auch im Eimer. Sie haben sich, da war ich acht, scheiden lassen", so der Künstler beim Podcast "Polaks Schlagertalk" bei Deutschlandfunk Kultur.