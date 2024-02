Schicksalsschläge meisterte sie immer wieder, darunter Scheidungen, der Suizid ihres zweiten Mannes, die Diagnose Brustkrebs im Jahr 2010 und mehrere Hüft-OPs. Trotz aller Widrigkeiten steht die Künstlerin bis heute auf der Bühne und denkt nicht an ein baldiges Karriereende, "so lange ich Neugier habe und so lange das Publikum nach mir fragt", sagte sie im "Aber bitte mit Schlager"-Podcast.