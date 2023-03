Das Außen- und das Entwicklungsministerium wollen in ihrer Arbeit künftig Frauen stärker fördern. Das kündigten Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze am Mittwoch in Berlin an. Das Bundeskabinett hatte zuvor ihre beiden neuen Strategien für eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik zur Kenntnis genommen. "Wir rufen heute keine Revolution aus, sondern eine Selbstverständlichkeit", sagte Baerbock.