Hintergrund der Forderung zum Resilienzbonus ist, dass die vor allem in Ostdeutschland beheimateten Hersteller von Solarmodulen und deren Ausgangsstoffen von chinesischen Dumpingmodulen bedroht sind. Diese in China stark subventionierten Module fluten seit Monaten mit besonders niedrigen Preisen den europäischen Markt. Zwar werden dadurch die Kosten für PV-Anlagen gesenkt gleichzeitig aber die letzten heimischen Solarproduzenten bedroht.

Der größte Hersteller Meyer Burger mit Werken in Sachsen und Sachsen-Anhalt kündigte bereits die Schließung des Werks in Freiberg an – mehrere hundert Mitarbeiter verloren ihre Stellen. Meyer Burger will künftig stärker in den USA produzieren, wo es hohe Förderungen gibt.