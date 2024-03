Bildrechte: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

Rüstung und Verteidigung Habeck: Deutschland und Europa müssen aufrüsten

20. März 2024, 21:49 Uhr

Angesichts einer veränderten Weltlage spricht sich Vizekanzler Habeck für eine Aufrüstung in Deutschland und Europa aus. Auf die USA als Unterstützung möchte er sich nicht länger verlassen. Verteidigungsminister Pistorius kündigte an, 2024 fast 20 Milliarden Euro des Sondervermögens in die Bundeswehr zu investieren.