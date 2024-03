MDRfragt Mehrheit sieht Nachholbedarf in Sachen Verteidigung

Doch es gibt auch viele Befragte, die die Rhetorik insgesamt und auch die Aussage des Verteidigungsministers als Ganzes abschreckt. So ist Gabriele (71) aus Mittelsachsen nicht allein mit ihrem Einwand: "Ich bin zutiefst entsetzt über die aggressive Stimmung in unserem Land. Die Kriegsrhetorik der Ampel macht mir sehr große Sorgen und Angst. Ich möchte nicht 'kriegstüchtig' werden." Sie habe Angst vor einem Dritten Weltkrieg, schreibt Gabriele weiter. Und meint, sie finde es fürchterlich, "dass es nur um Aufrüstung geht, anstatt alle diplomatischen Kräfte zu mobilisieren, um die Welt wieder friedlicher zu machen."

Die Frage, wie Deutschland und Europa den lang anhaltenden Frieden in weiten Teilen Europas sichern und bestehende Konflikte befrieden können, stellt sich seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 verstärkt. Was ist neben Diplomatie und Handel an Aufrüstung und strategischen Verteidigungsbündnissen nötig — und was ist vielleicht auch kontraproduktiv? Darüber diskutierten am Montagabend (4. März, 22:10 im MDR-Fernsehen) auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Bundeswehr und der MDRfragt-Gemeinschaft in der Talkshow "Fakt ist!" aus Erfurt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte erst am Wochenende, Deutschland habe bei der Sicherheit zu lange zu wenig getan. Der Grünen-Politiker plädierte im "Handelsblatt für eine stärkere militärische Forschung in der Bundesrepublik und sprach von der "irrigen Hoffnung, der ewige Frieden habe den Kontinent erreicht". Verteidigungsminister Pistorius verteidigte seinen Ruf nach einer "kriegstüchtigen" Bundeswehr, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Abschreckung sei. Die Bundesregierung sagte vor diesem Hintergrund dauerhaft mehr Geld und mehr Personal für die deutsche Armee zu.

Eine Stärkung der Bundeswehr ist aus Sicht der MDRfragt-Gemeinschaft auch dringend nötig: Nur ein kleiner Bruchteil der Befragten ist im aktuellen Stimmungsbild davon überzeugt, dass die Bundeswehr Deutschland im Ernstfall effektiv verteidigen könnte. Mehr als vier von fünf Befragten bezweifeln das. Und trotz der Ankündigungen der Bundesregierung sinkt das Vertrauen: Als wir die gleiche Frage im Juli 2023 stellten, glaubten noch 21 Prozent der Befragten, die Bundeswehr könnte Deutschland im Falle eines Angriffes erfolgreich verteidigen. Jetzt liegt dieser Anteil bei 14 Prozent.

Für manche Befragte hat ihre Skepsis auch damit zu tun, dass Deutschland trotz Beschaffungsproblemen für die eigene Truppe vorhandene Waffen und Ausrüstung an die Ukraine liefert, damit diese sich gegen die russischen Angreifer verteidigen kann. So schreibt Grit (52) aus Nordsachsen: "Deutschland hat seine Verteidigung schon vorher vernachlässigt. Jetzt wird alles, was wir 'noch' haben, in die Ukraine geschickt. Wir sind so wehrhaft wie ein Igel ohne Stacheln." Insgesamt sehen die MDRfragt-Mitglieder den Umfang deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch.

Für Jan (55) aus Dessau-Roßlau liegt das Problem nicht nur in der Vergangenheit: "Mir macht der Zustand der Bundeswehr große Sorgen und was jahrelang kaputt gespart wurde, kann ja nicht von heute auf morgen im 100-Prozent-Status sein. Es geht alles viel zu langsam und ist überbürokratisiert." Gleichzeitig meint er: "Verteidigung ist wichtig für jedes Land und sollte beim Staatshaushalt kein Thema sein." Er spielt damit auf die Diskussionen um den Bundeshaushalt und die Frage an, ob die Schuldenbremse für bestimmte Ausgaben gelockert werden sollte.

Maritta (67) aus dem Landkreis Meißen findet: "Die Bundeswehr ist meines Erachtens nicht mehr wehrtüchtig." Auch sie gehört zu jenen Befragten, die eine Rückkehr der Wehrpflicht befürworten. "Wir erleben ja, dass die friedlichen Jahre von anderen Staaten dafür genutzt wurden, um sich auf Überraschungskriege vorzubereiten." Maritta meint, Deutschland müsse für seine Sicherheit selbst sorgen, "aber natürlich müssen wir auch mit Europa und der Nato zusammen für Sicherheit sorgen."

Tatsächlich wollten wir im Stimmungsbild nicht nur wissen, wie sehr die Befragten in die Verteidigungsfähigkeiten der Bundeswehr vertrauen, sondern gleichzeitig auch, ob sie meinen, das Verteidigungsbündnis Nato mit seinen Mitgliedern könnte effektiv einen Angriff abwehren.

Dabei zeigt sich: In die Nato haben deutlich mehr Befragte Vertrauen als in die nationale Armee allein: Mehr als zwei Fünftel (43 Prozent) haben großes oder eher großes Vertrauen, dass die Bündnispartner eine effektive Verteidigung organisieren würden. Eine knappe Mehrheit (51 Prozent) glaubt hingegen tendenziell nicht daran.

