Für transgeschlechtliche, nicht-binäre oder intergeschlechtliche Menschen soll es ab November leichter werden, ihren Namen und ihr Geschlecht beim Standesamt ändern zu lassen. Ermöglicht wird das durch das neue Selbstbestimmungsgesetz, welches dann in allen Punkten in Kraft tritt. Bereits seit August können Betroffene die Änderung beim Standesamt anmelden. Das neue Gesetz löst das bisher geltende Transsexuellengesetz ab.

Was bedeuten die Bezeichnungen "transgeschlechtlich", "nicht-binär" und "intergeschlechtlich"? Auf der Webseite der Bundesregierung heißt es dazu: "- Transgeschlechtliche Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. - Intergeschlechtliche Menschen haben angeborene körperliche Merkmale, die sich nach medizinischen Normen nicht eindeutig als (nur) männlich oder (nur) weiblich einordnen lassen. Das betrifft zum Beispiel die Geschlechtsorgane, den Chromosomensatz oder die Hormonproduktion. - 'Nichtbinär' ist eine Selbstbezeichnung für Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren."

Ende Oktober – und damit kurz bevor das neue Gesetz in Kraft tritt – haben die zehn größten mitteldeutschen Städte auf MDR-Anfrage mitgeteilt, wie viele Personen sich bei ihrem Standesamt bereits für eine Änderung angemeldet haben.

Spitzenreiter der zehn angefragten Städte mit 676 Anmeldungen ist Leipzig. Wie der MDR berichtete, gibt es Annahmen darüber, wieso die Zahl der Anmeldungen in Leipzig höher als in anderen Städten ausfällt. Dazu gehörten zum Beispiel relativ gute Erfahrungen mit der Leipziger Verwaltung. Auch in Dresden (290) und Halle (122) liegt die Zahl der Anmeldungen im dreistelligen Bereich. Die Stadt mit den wenigsten Anmeldungen bisher ist Dessau-Roßlau (18).