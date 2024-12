Fluggastrechte Verbraucherschützer fordern Maßnahmen gegen Verlust von Gepäck an Flughäfen

20. Dezember 2024, 17:37 Uhr

Flugpassagiere müssen an europäischen Flughäfen besonders um ihr aufgegebenes Gepäck bangen. Dem Luftverkehrsdienstleisters Sita zufolge gingen 2023 pro 1.000 Fluggäste durchschnittlich 10,6 Gepäckstücke verloren, wurden beschädigt oder kamen zu spät an – drei Mal mehr als in Asien und fast doppelt so viele wie in Nordamerika. Der Flughafen Frankfurt am Main nennt andere Zahlen.