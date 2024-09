Seit Juli ist er bei allen neuzugelassenen Pkw Pflicht: der Notbremsassistent an Bord. Unser Hörer Thomas Heidler aus Dresden will wissen, warum nicht auch Lkw mit einem Notbremsassistenten ausgestattet sein müssen. "Mich würde interessieren, wie viele Schwerverletzte oder sogar tödliche Unfälle hätte man verhindern können, wenn die Lkw damit ausgestattet wären."

Michael Gebhardt, Sprecher beim ADAC, sagt, dass in Lkw schon deutlich länger Notbremsassistenten vorgeschrieben sind. "Da hat man schon 2015 angefangen, das verpflichtend vorzuschreiben für Lkw über acht Tonnen und seit 2018 für Lkw über 3,5 Tonnen – also alles, was nicht mehr als Pkw zählt."