Bleilochtalsperre Gefahrenmitteilung für das SonneMondSterne-Festival herausgegeben

Die Zentrale Leitstelle Gera warnen Besucher des SonneMondSterne-Festivals an der Bleilochtalsperre in Thüringen vor starkem Gewitter mit Wind und Starkregen. Besucher sollen eine sichere Unterkunft suchen und lose Teile sichern. Die Gewitter werden in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:45 Uhr erwartet, mit Windstärken um 85 km/h und Regen mit 25l/min.