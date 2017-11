MDR AKTUELL - Meldungen um 22:30 Uhr

Die Nato verstärkt erstmals seit Ende des Kalten Krieges ihre Kommandostrukturen. Die Verteidigungsminister des Militärbündnisses bewilligten in Brüssel den Aufbau von zwei neuen Hauptquartieren. Außerdem will die Nato Gegner im Ernstfall auch mit Cyberwaffen angreifen. Details sollen bei einem Treffen im Februar beschlossen werden. So blieb unklar, wo sich die neuen Kommandozentralen befinden sollen und wie viel zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte, militärische Mobilität sei der Schlüssel zu Abschreckung und Verteidigung. Nach der Ukraine-Krise hatte die Nato ihre Präsenz in Osteuropa bereits massiv verstärkt.

Die Niederlande überprüfen rund 4.000 Steuerabkommen mit internationalen Konzernen. Das kündigte die Regierung in Den Haag an. Sie reagiert damit auf die Enthüllungen der "Paradise Papers". Finanzstaatsekretär Snel erklärte, man wolle die Situation beenden, in der sich Firmen einen Sitz im Land auf dem Papier beschafften. - Durch das neue Datenleck sind Steuertricks von Politikern, Konzernen und Superreichen in aller Welt offengelegt worden. So sollen der US-Sportartikelhersteller Nike und der Konsumgüterkonzern Procter&Gamble mit Hilfe der Niederlande Millionensummen an Steuern gespart haben.

In Mexiko sind im vergangenen Monat so viele Autos gebaut worden wie noch nie. Das teilte der Herstellerverband mit. Demnach rollten mehr als 365.000 Fahrzeuge vom Band. Das seien rund elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ein Großteil der Autos wird exportiert. Trotz der Kritik von US-Präsident Trump erhöhten sich auch die Lieferungen an den nördlichen Nachbarn und zwar um rund 13 Prozent. Trump will, dass Autos, die in den USA verkauft werden, auch dort produziert werden. Er drohte unter anderem, das Nafta-Freihandelsabkommen zu kündigen. Auch wegen niedrigerer Löhne ist Mexiko jedoch bei den Konzernen beliebt.

Rumäniens Regierung hat per Eilverordnung beschlossen, die Arbeitgeber ab 1. Januar 2018 von der Zahlung der Sozialabgaben zu befreien. Stattdessen müssen die Arbeitnehmer die Beiträge selbst bezahlen. Zudem wurde die geplante Erhöhung des Mindestlohns verschoben, der derzeit bei umgerechnet 313 Euro liegt. Finanzminister Misa nannte die Reform "günstig für die Unternehmen". Während der Kabinettssitzung protestierten Hunderte Rumänen vor dem Regierungssitz. Die Gewerkschaften haben weitere Demonstrationen und Streiks angekündigt.