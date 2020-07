Zahlreiche Menschen in Mitteldeutschland haben folgendes Szenario schon erlebt: Das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung meldet sich ein vermeintlicher Polizeibeamter. Dann wird zum Beispiel behauptet, dass es ganz in der Nähe einen Banküberfall gegeben habe, Einbrecher unterwegs seien und das Vermögen des Angerufenen in Gefahr sei. Ein weiterer vermeintlicher Polizeibeamter würde vorbeikommen, um die Wertsachen verwahren. Polizeihauptmeister Uwe Kunze weiß aus Erfahrung, dass hier nicht nur ältere Menschen im Visier der Betrüger sind. "Im Telefonbuch wird auch gerne nach dem Zusatz Doktor oder Professor gesucht", erklärt Kunze. Denn dieser Personengruppe würden die Betrüger tendenziell viel Geld zuschreiben.