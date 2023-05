115 Ukrainische Erfolge bei Bachmut

48 min

Über Monate war die Ukraine in Bachmut in der Defensive. Nun gab es eine kleine erfolgreiche Gegenoffensive. Bemerkenswert, findet General Bühler. Und: "Neue" russische Gleitbomben – ein Gamechanger?

In dieser Folge sprechen Tim Deisinger und Ex-Nato-General Erhard Bühler über die Lage in und bei Bachmut. Über Wochen waren russische Soldaten dort – wenn auch langsam – auf dem Vormarsch. Nun aber hat es einen erfolgreichen ukrainischen Gegenangriff gegeben. Bühler spricht von einem taktischen Erfolg, der bemerkenswert sei. Die Ukrainer hätten nun mehr Luft bei der Versorgung ihrer Einheiten in Bachmut. Überbewerten dürfe man den Erfolg aber nicht, vorerst handle es sich um ein örtliches Ereignis.

Der ukrainische Erfolg bei Bachmut hat offenbar den Streit zwischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und der russischen Führung weiter eskalieren lassen. Erstmals hat Prigoschin Russlands Präsident Wladimir Putin direkt angegriffen, zumindest lässt sich ein viel beachtetes Video so interpretieren.

Aktuelle Lage: Die Russen setzen ihre Attacken aus der Luft auf Ziele in der Ukraine fort. Bühler sagt, die Russen testeten offenbar die ukrainische Luftverteidigung gezielt aus.

Außerdem geht es um "neue" russische Waffen. Es handelt sich um sogenannte Gleitbomben. Sie werden viele Kilometer vom Ziel entfernt von Flugzeugen abgeworfen. Die Jets selbst sind deswegen weniger von der Flugabwehr bedroht. Können die russischen Gleitbomben den Krieg verändern? Und wir werten die Militärparade in Moskau zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland aus, die einige interessante Details bot.

