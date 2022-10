63 Warum der nahende Winter eher Putin nützt

54 min

Im ukrainischen Kriegsgebiet naht der Winter. Ex-General Bühler erklärt, was das für die Armeen bedeutet und warum es den Russen mehr in die Hände spielt. Weitere Themen: Cherson, Wagner-Gruppe und "schmutzige Bomben".

Welche neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg, was bahnt sich in Cherson an, wie wirken "schmutzige Bomben" und was passiert im Winter? Das sind die großen Themen dieser Folge.

Ex-General Bühler verweist auf zwei neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die Intensität der russischen Luftschläge scheint nachzulassen. Während am Samstag noch 40 Raketenangriffe gemeldet wurden, waren es am Montag nur noch zwei. Gegen die Drohnen habe die Ukraine ein taktisches Konzept gefunden, die Abschussrate liege nun bei 70 Prozent. Außerdem gibt es für Bühler Anzeichen, dass sich die Gruppe Wagner von der russischen Armee löst. Im Raum Charkiw und Luhansk habe sie angekündigt, eine „Wagner-Linie“ zu bauen. Das sei eine Konkurrenz zur eigentlichen Armee. Die russische Führung habe möglicherweise die Gruppe Wagner nicht mehr richtig in Griff.

Wie groß ist die Gefahr, dass eine „schmutzige Bombe“ gezündet wird? Bühler macht einen kleinen Ausflug in die Geschichte und beschreibt, seit wann man von dieser Waffe spricht. Dann erklärt er die Wirkung einer "schmutzigen Bombe" und warum er nicht glaubt, dass eine der beiden Seiten sie jemals einsetzt.

Nächstes Stichwort: Winter is coming. Tim Deisinger und Erhard Bühler erörtern, was der Winter für den Krieg bedeutet und wem er eher in die Hände spielt. Grundsätzlich macht der Winter es beiden Armeen schwieriger, weil er militärische Bewegungen einschränkt und Mensch und Technik zu schaffen macht. Aber, so Bühler: Kämpfen im Winter begünstigt den Verteidiger. Und im Ukraine-Krieg ist der strategische Aggressor zum taktischen Verteidiger geworden. Insofern könnte der Winter den Russen in die Hände spielen. Denn Putin gewinnt Zeit bis zum Frühjahr, wo sich die Teil-Mobilisierung entfalten könnte.

Am Ende erklärt der Ex-General militärische Begriffe. Was versteht man unter Artillerie. Was ist eine Haubitze, wie funktioniert eine Rakete, wie ein Marschflugkörper und wie eine Drohne? Und was kosten die unterschiedlichen Waffen? Beispiel: eine iranische Drohne ca. 20.000 Dollar, eine IRIS-T-Rakete 500.000+.

