Kekulé #359: Infektionswelle - Welche Rolle spielt Corona?

13 min

Derzeit gibt es eine Infektionswelle an Atemwegserkrankungen. Aber das sei erst der Anfang, sagt Virologe Kekulé. Im Podcast erklärt er, welchen Anteil Corona hat und was von der neuen Variante JN.1 zu halten ist.

In dieser Folge vertritt Jörg Schneider den erkrankten Host Jan Kröger. Schneider und der Virologe Prof. Alexander Kekulé sprechen zunächst über die aktuelle Infektionslage. Kekulé sagt, wir stünden derzeit am Anfang einer Infektionswelle von Atemwegserkrankungen. Dabei spiele auch Corona eine relevante Rolle. Nach derzeitigen Zahlen sei das Coronavirus für ein Fünftel der Erkrankungen verantwortlich.



Außerdem geht es um die neue Variante JN.1. Einige Experten warnen, sie sei möglicherweise ansteckender. Kekulé macht sich deswegen wenig Sorgen. Es handle sich nur um eine weitere Omikron-Subvariante.



Weitere Themen: Maskenpflicht in Krankenhäusern? + Doppelimpfung Grippe/Corona sinnvoll? + Studie: Schützt die Impfung gegen Long Covid? + Wann kommt die Grippewelle?



Für Fragen zu "Kekulés Corona-Kompass" schreiben Sie gern an mdraktuell-podcast@mdr.de. Oder Sie rufen kostenlos an unter 0800 300 2200.