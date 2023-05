Seit knapp fünf Monaten gibt es das Bürgergeld nun. Es löste zum Jahresbeginn das Sozialgeld und das Arbeitslosengeld II ab, gemeinhin besser bekannt als Hartz IV. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bezogen im April 2023 knapp 172.000 Menschen in Sachsen-Anhalt Bürgergeld.

Mit der Umstellung stiegen auch die Regelsätze: Alleinstehende Menschen bekommen nun 502 Euro im Monat, das sind 53 Euro mehr als zuvor. Neu ist außerdem, dass der sogenannte Vermittlungsvorrang abgeschafft wurde, Arbeitslose also nicht sofort jeden Job annehmen müssen und Erspartes bis zu 40.000 Euro im ersten Jahr nicht mehr angetastet wird.

Heiko Wünsch leitet die Wärmestube in Halle. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Frank Metz gehört zu den Besuchern der Wärmestube in Halle. Auch er hält die gestiegenen Regelsätze für nicht ausreichend. "Das Bürgergeld ist immer noch zu niedrig, leider. Die Höhe muss angepasst werden an den wirklichen Bedarf", sagt Metz. "Den Kulturanteil kann man zum Beispiel vergessen, damit kannst du nichts machen." Am liebsten wäre ihm ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro pro Person.