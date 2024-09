Globaler Klimastreik Proteste von "Fridays for Future" in über hundert deutschen Städten

Anlä sslich eines globalen Klimastreiks hat die Bewegung "Fridays for Future" für Freitag an mehr als hundert Orten in Deutschland zu Demonstrationen aufgerufen. Unter dem Motto #NowForFuture fordert die Klimabewegung einen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und ein Ende aller fossilen Investitionen. Mehr als 75.000 Menschen haben sich dem Veranstalter zufolge an den Aktionen beteiligt. Bereits am Freitagmorgen protestierten tausende Menschen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Statt den Klimawandel überzeugend zu bekämpfen, würden Autobahnen ausgebaut und Klimagesetze abgeschwächt, hieß es bei der Auftaktkundgebung.

Auch an mehreren Orten in Mitteldeutschland waren Aktionen angekündigt – unter anderem in Leipzig, Jena und Freiberg. In Halle zählten die Veranstalter zu Beginn rund 700 Demonstranten, in Magdeburg sollen es 300 gewesen sein, teilte ein Sprecher mit.



In Dresden hatte bereits am Mittwoch ein Banner an der Augustusbrücke auf die Bedrohung durch verheerende Hochwasser hingewiesen. Darauf war das Wort "Jahrhundertflut" mit roter Farbe durchgestrichen, darunter stand "Fluten-Jahrhundert", wie die Organisation mitteilte. Am Freitagnachmittag zogen etwa 700 Menschen durch die Altstadt, wie Zahra Pischnamazzadeh von Fridays for Future Dresden sagte. Demnach seien viele junge und neue Gesichter bei dem Protest zu sehen gewesen. "Es ist mühsam und kräftezehrend für das Klima zu kämpfen", sagte die Aktivistin.