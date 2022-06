Ein Problem, das auch die Abgeordnete der Linken, Eva von Angern, umtreibt. Deswegen hat sie an die Landesregierung eine kleine Anfrage gestellt. Sie will wissen, wie viele Ersatzfreiheitsstrafen pandemiebedingt aufgeschoben wurden.

Die Antwort der Landesregierung lautet kurz zusammengefasst: Dazu liegen keine Zahlen vor. Das ärgert die Frau von der Opposition: "Wir haben ein akutes Personalproblem an unseren Gefängnissen und daher ist es wichtig, darüber zu reden, in welcher Zahl Ersatzfreiheitsstrafen auf uns zukommen. Und die Gedankenlosigkeit beziehungsweise Leidenschaftslosigkeit der Landesregierung kann ich an dieser Stelle nicht nachvollziehen."