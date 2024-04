Gefahreninformation Brand in Braunschweig: Rauchwolke zieht nach Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

16. April 2024, 20:26 Uhr

Nach einem Feuer in einem Gewerbegebiet in Braunschweig in Niedersachsen breiten sich Rauchwolken in Richtung Sachsen-Anhalt aus. Die Behörden haben eine Warnung für die Landkreise Harz, Börde und Mansfeld-Südharz herausgegeben.