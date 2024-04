Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT sagte Wiedemeyer, es müsse dabei bleiben, dass man mit 63 in Rente gehen könne. Es brauche "eher die Überlegung, ob es nicht noch weiter runter gehen muss", so Wiedemeyer. Des Weiteren forderte sie, die europäische Richtlinie umzusetzen, um auf einen Mindestlohn von 14 Euro zu kommen. Menschen, die früh in ihrem Leben zu arbeiten begonnen hätten, sollten früher abschlagsfrei in Rente gehen können, so Wiedemeyer.