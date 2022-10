Ein Ausläufer des inzwischen nach Osteuropa gezogenen Hochs "Wim" befördert zum Wochenstart in einer südlichen bis südwestlichen Strömung subtropische Luftmassen über weite Teile Deutschlands. In einem Streifen zwischen Brandenburg und dem Breisgau wird auch Sachsen-Anhalt voll davon erfasst. Die Spitzenwerte von bis zu 26 Grad Mitte Oktober sind laut Weise allerdings "an der Obergrenze dessen, was geht". Am Montag dürfte auch der vorläufige Höhepunkt des Goldenen Oktobers erreicht werden, da ein Atlantiktief Regenwolken heranbringt und für Abkühlung sorgt.

Nach Daten des Deutschen Wetterdienstes liegt der historische Höchstwert an einem 17. Oktober in Sachsen-Anhalt bei 25,9 Grad – erreicht 2017 in Bernburg. Laut MDR-Wetterstudio gab es auch sonst Mitte Oktober schon einmal Sommertage. So wurden 2018 am 12. Oktober in der Lutherstadt Wittenberg 26,5 Grad erreicht, in Magdeburg 27,4 Grad. Ein noch höherer Herbstwert wurde am 13. Oktober 2018 in Pabstorf mit 28,4 Grad ermittelt. Einige Jahre vorher, 2015, war in Sachsen-Anhalt Mitte Oktober schon Schnee gefallen.