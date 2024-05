In Magdeburg ist am Sonntagabend ein Feuer beim Maschinenbauer FAM ausgebrochen. Wie die Leitstelle der Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, stehen in einem Lagersilo Holz- und Pappreste in Flammen. Die Kameraden waren, Stand 21:15 Uhr, noch dabei, den Brand zu löschen. "Die Löscharbeiten laufen", hieß es aus der Leitstelle.