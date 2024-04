Bildrechte: picture alliance/dpa

Alternative zu Konfirmation und Kommunion Mehr Mädchen und Jungen feiern Jugendweihe

Hauptinhalt

27. April 2024, 14:14 Uhr

Die Jugendweihe markiert den Eintritt in das Erwachsenenalter. In diesem Jahr feiern etwa 6.400 Mädchen und Jungen in Sachsen-Anhalt ihre Jugendweihe. Damit ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den letzten Jahren etwas gestiegen.