Am Neuen Rathaus der Lutherstadt Wittenberg sind Einschusslöcher festgestellt worden. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch bestätigt. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. In den vergangenen Tagen habe man an mehreren Fenstern des Rathauses kleine, runde Beschädigungen gefunden, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Geschosse hätten die äußere Scheibe der zweifach-verglasten Fenster durchdrungen.

Bildrechte: MDR