Ob Autofahren mit Smartphone in der Hand, ohne Sicherheitsgurt oder unter Drogen – am Sonnabend hat die Landespolizei Sachsen-Anhalt die Bilanz zur Kontrollaktion "Focus on the Road" (deutsch: Fokus auf die Straße) veröffentlicht. Dabei achtete die Polizei vor allem auf Ablenkungen im Straßenverkehr. Kontrolliert wurde vom 16. bis 20. Oktober an rund 330 Kontrollstellen in Sachsen-Anhalt.