Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen seit Montag verstärkt mit Kontrollen rechnen. Die Polizei beteiligt sich an einer europaweiten Aktionswoche des Roadpol-Netzwerkes, wie das Innenministerium vorab mitteilte. Unter dem Motto "Focus on the Road" soll für das Unfallrisiko durch Ablenkungen im Straßenverkehr sensibilisiert werden.