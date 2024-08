Verdeckte Ermittler sind Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, die unter falscher Identität Kontakte herstellen. Bislang war es ihnen nicht verboten, auch sexuelle Beziehungen einzugehen, um an Informationen zu gelangen. Ob der derartige Operationen in der Vergangenheit in Sachsen-Anhalt angewandt wurden, wollte das Innenministerium weder bestätigen noch verneinen. "Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt erteilt gegenüber der Öffentlichkeit grundsätzlich keine Auskünfte über die von ihm angewendeten Methoden, Gegenstände und Instrumente der Informationssammlung und -auswertung", heißt es in einer Antwort auf eine MDR-Anfrage.