Wetter in Sachsen-Anhalt

Bis zum Abend ist es meist stark bewölkt und vor allem in der Südhälfte gibt es stellenweise Schauer oder einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad.



In der Nacht werden die Wolken zunehmend dichter und gegen Morgen beginnt es in der Südhälfte zu regnen. In der Börde und der Altmark bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 9 Grad.



3-Tage-Aussicht

Morgen ist es im Norden noch längere Zeit freundlich und trocken. Sonst ist es zunächst stark bewölkt und regnerisch. Später lässt der Regen nach und vorübergehend scheint stellenweise die Sonne. Am Nachmittag bilden sich überall zum Teil kräftige Schauer und Gewitter.Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Burgenlandkreis und 25 Grad an der Havel.



Am Sonntag wird es wechselhaft mit etwas Sonne und häufigen Schauern oder Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad.



Am Montag wird es insgesamt freundlicher und es ist nur noch mäßig warm.