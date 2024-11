Das sächsische Dienstgericht für Richterinnen und Richter hat am Donnerstag in Leipzig seine Verhandlung gegen den Richter im Ruhestand, Jens Maier, fortgesetzt. Mit der im Juli 2023 von Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) erhobenen Disziplinarklage sollen dem früheren Richter am Landgericht Dresden die Ruhestandsbezüge aberkannt werden. (Az. 22 DG 2/23). Es wurden zwei Zeugen vernommen, ein Journalist, der bei der Rede Maiers 2017 anwesend war, und ein sächsischer AfD-Landtagsabgeordneter.