CDU-Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer geht gestärkt aus dem Landesparteitag in Chemnitz hervor. Mit 89,4 Prozent wurde er als Parteivorsitzender wiedergewählt. Vor zwei Jahren hatte er nur 76 Prozent der Stimmen erhalten. Mit den Themen Migration, Energie und Bürokratieabbau will er sich bei den Wahlen 2024 gegen die AfD durchsetzen.

"Erst wenn die Probleme gelöst werden, mit denen die Leute unzufrieden sind, wird sich auch diese rechtsextreme AfD auflösen", sagte Kretschmer beim Landesparteitag am Sonnabend in Chemnitz. Gleichzeitig erteilte er den Diskussionen um eine Brandmauer nach rechts eine Absage. Das bringe nichts. Vielmehr müsse der Partei der Nährboden entzogen werden. Das habe sich schon bei DVU, NPD und Republikanern gezeigt.

Kretschmer erneuerte dabei seine Forderung nach einer Obergrenze bei der Aufnahme von Geflüchteten. Die irreguläre Migration müsse reduziert werden, um Ressourcen für die dringend notwendige Zuwanderung von Fachkräften etwa in der Pflege zu haben. Die Energiewende in Deutschland bezeichnete er erneut als gescheitert. Sie müsse neu aufgesetzt werden, betonte der Ministerpräsident.Zugleich stellte er dem Bund ein desaströses Zeugnis in der Wirtschaftspolitik aus. Die Folge seien Rezession, Inflation und die Abwanderung von Unternehmen, kritisierte der 48-Jährige.