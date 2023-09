Wie will sich die CDU retten?

Die etablierten Parteien stecken – gerade in Mitteldeutschland – in vielen Fragen in der Krise. Menschen lehnen eben diese alteingesessenen Parteien immer öfter ab – und stellen das demokratische System als Ganzes in Frage. Die CDU konnte sich lange Zeit mit guten Umfragewerten gerade im Osten von anderen Parteien absetzen, strauchelt aber laut den neusten Analysen und Umfragen an einigen Stellen gewaltig: