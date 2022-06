Sachsen feiert den längsten Tag des Jahres mit der "Fête de la Musique". Das Fest, das auch "Internationaler Tag der selbstgemachten Musik" genannt wird, findet in jedem Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang, statt.

In seinem Ursprungsland Frankreich ist das Fest besonders verbreitet, zunehmend treffen sich die Menschen aber auch in anderen europäischen Städten zur Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen. In Deutschland beteiligen sich in diesem Jahr 93 Städte und Gemeinden, in Sachsen sind es 16.