Nach dem Ausstieg von Karin Hanczewski aus dem Dresdner "Tatort"-Ermittlerteam ermitteln die Kommissare Schnabel und Winkler zum ersten Mal nur zu zweit. "Es wäre schön, wenn jemand Neues käme", sagte Schauspielerin Cornelia Gröschel am Donnerstag am Set der neuen Folge der ARD-Krimireihe mit dem Arbeitstitel "Schwesternliebe" in Dresden. Schauspielerkollege Martin Brambach sagte, er sei einerseits traurig, weil ihn viel mit Karin Hanczewski verbinde. Allerdings sei die Arbeit als Duo auch etwas Neues.