Auf der diesjährigen Halbleitermesse Semicon West ist Sachsen zum 17. Mal in Folge als einziges deutsches Bundesland vertreten. Wie die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) mitteilt, präsentieren sich insgesamt zehn sächsische Aussteller auf der Messe in San Francisco, die vom 12. bis 14. Juli stattfindet. Die Semicon West gilt als das weltweit bedeutendste Branchentreffen der Halbleiterindustrie.

Anfang des Jahres kündigte die Europäische Kommission die Initiative "European Chips Act" an, die der Halbleiterproduktion kräftig unter die Armen greifen will. 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen sollen Unternehmen in der EU unterstützen und Engpässe wie in den letzten zwei Jahren verhindern. Die derzeit etwa 10 Prozent Anteil am weltweiten Markt für Halbleiter sollen sich bis 2030 verdoppeln.