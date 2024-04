Auf der Frühjahrstagung solle der Bereich der Prävention im Fokus stehen, sagte der Präsident des sächsischen Landeskirchenamtes, Hans-Peter Vollbach. Dabei gehe es darum, Schutzkonzepte zu entwickeln und zu leben. Auch eine regionale Aufarbeitungskommission sei geplant.



Außerdem kündigte Vollbach an, dass die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens die personelle und finanzielle Ausstattung für die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs aufstocken werde. In welchem Maße, das wolle er in seinem Bericht vor der Synode am Montag bekanntgeben, sagte Vollbach.



Laut des Präsidenten ist der "größte und in seiner Dimension schlimmste Fall" der des verstorbenen Diakons Kurt Ströer in Chemnitz. Der Jugendwart soll in den 1960er und 1970er Jahren Schutzbefohlene und ihm anvertraute Menschen missbraucht haben. Dazu hätten sich inzwischen 38 Betroffene gemeldet.