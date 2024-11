Die Polizei hat in sechs Bundesländern Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Grund ist der Verdacht auf gewerbsmäßige Hehlerei mit Pfandgut. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen mitteilten, standen zwölf Objekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen und Hessen im Visier der Ermittler.

Der Verdacht richtet sich gegen zwei Beschuldigte im Alter von 32 und 39 Jahren. Sie sollen in mehreren Fällen gewerbsmäßige Hehlerei betrieben haben. Konkret wird den Männern vorgeworfen, dass sie unterschiedliches Pfandgut, vor allem sogenannte Mehrwegklappsteigen, also Klappboxen, für einen geringen Preis von Lkw-Fahrern erworben haben, die eigentlich in das Zentrallager der Lebensmittelgroßhändler transportiert werden sollten. Dann sollen es die Männer gewinnbringend weiterverkauft haben.