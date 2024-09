Auch für die Elbe warnt das Landeshochwasserzentrum vor Hochwasser. Aktuell bewegen sich die Wasserstände noch unterhalb des Richtwertes der Alarmstufe 1. Dieser soll laut Prognose am Pegel Schöna in den Abendstunden des Samstags, am Pegel Dresden in den frühen Sonntagmorgenstunden und am Pegel Riesa im Verlaufe des Sonntags überschritten. Am Pegel Torgau soll die Alarmstufe 1 erst am Montag erreicht werden. "Die Wasserstände werden weiter sehr schnell bis in den Bereich der Alarmstufe 3 ansteigen", so das Landeshochwasserzentrum.