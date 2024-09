Nach dem teilweisen Einsturz der Carolabrücke in Dresden muss auch der komplette Rest des betroffenen Brückenabschnitts zwischen Neustadt und Altstadt abgerissen werden. In der Stadtratssitzung am Donnerstagnachmittag hieß es von Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes dazu, sie werde "zertrümmert abtransportiert". Mit dem Abriss werde heute von der Neustadtseite aus begonnen, wie lange es dauert werde sich ergeben.

Auch Brückenzug B hat Schaden genommen

Auch der Brückenzug B hat durch den Einsturz des Brückenteils Schaden genommen. Wie Simone Prüfer in der Stadtratssitzung sagte, ist der Teil durch die Wucht des Einsturzes und die damit einhergehende Verschiebung des Überbaus erheblich beschädigt worden. Was mit Zug C ist, sei noch unklar. Der Baubürgermeister Stephan Kühn geht jedoch nicht davon, aus, dass die Brücke überhaupt nochmal mit Autos befahren werden kann. Er sprach von einem kompletten Ersatzneubau.

Brückenteil kann nicht gehalten werden

Dresdens Feuerwehrsprecher Michael Klahre hatte am Mittag in einer Pressekonferenz erklärt, es sei nach eingängiger Überprüfung nicht möglich, den Brückenzug C zu retten. "Auch die Teile, die jetzt noch auf den Brückenpfeilern liegen und sich durchbiegen, sind nicht mehr zu halten." Wann und wie die Reste des Bauwerks abgetragen werden, sei noch unklar. Es liefen derzeit Abstimmungen mit Fachfirmen und dem Technischen Hilfswerk (THW), so Klahre.

Autos unter der Carolabrücke müssen weg