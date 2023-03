Rheinmetall hatte sich auf MDR-Nachfrage nicht zu den Gesprächen geäußert. Regierungssprecher Ralph Schreiber verwies auf MDR-Anfrage lediglich auf Sachsen als attraktiven Wirtschaftsstandort. "Daher steht die Staatsregierung in Bezug auf Investitionen im Freistaat Sachsen fortwährend im Kontakt mit verschiedensten Unternehmen aus dem In- und Ausland", teilte Schreiber mit.

Das Kampflugzeug F-35 soll voraussichtlich ab dem Jahr 2028 die bisher genutzten Tornado-Flugzeuge in der Bundewehr ersetzen. Die F-35 gilt derzeit als modernster Kampfjet der Welt. Durch die Tarnkappenfähigkeit können die Flugzeuge nur schwer durch feindliches Radar entdeckt werden. Gleichzeitig soll durch den Kauf der Jets die sogenannte nukleare Teilhabe gesichert werden. Die Nukleare Teilhabe ist ein Verteidigungskonzept der Nato. Es sieht vor, dass beteiligte Staaten technische Voraussetzungen für den Einsatz von Nuklearwaffen bereithalten und US-Nuklearwaffen auf ihrem Staatsgebiet lagern lassen. Im Ernstfall könnten die F-35 also auch US-Nuklearwaffen transportieren.

Mitte vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung entschieden, 35 der Kampfjets aus den USA zu kaufen. Die Kosten in Höhe von über acht Milliarden Euro sollen durch das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr finanziert werden. Allerdings hatte es im Dezember Medienberichte über Kosten von bis zu zehn Milliarden Euro gegeben. Die Beschaffung des Mehrzweckkampfflugzeuges erfolgt über ein sogenanntes Foreign-Military-Sales-Verfahren. In einem solchen Fall schließt die Bundesregierung einen direkten Vertrag mit der US-Regierung. Das soll Rüstungskäufe beschleunigen.



Nach MDR-Informationen sind derzeit Vertreter der Luftwaffe zu Gesprächen mit einem der beteiligten Unternehmen in den USA. Die Luftwaffe bestätigte dies auf MDR-Anfrage. Von einer Sprecherin hieß es, Ziel des Besuchs sei nicht nur der Austausch über die F35, sondern, das Waffensystem mit all seinen Facetten besser kennenzulernen. "Damit kann, noch bevor das Luftfahrzeug Teil der Bundeswehr wird, die Ausbildung in den entsprechenden Bereichen angepasst werden", teilte die Sprecherin mit.