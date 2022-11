Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen jeweils nicht in den durchsuchten Wohnungen angetroffen. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden hatte zuvor ein Amtsrichter die Durchsuchungen genehmigt. Dabei habe die Polizei Beweismittel in Form von Datenträgern und Kommunikationsmitteln sichergestellt. Wegen deren "aufwändiger Auswertung" würde die weitere Ermittlung noch "einige Zeit in Anspruch nehmen", kündigten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag an.