Die Passanten, die an diesem Tag vorbeigehen, reagieren verhalten: "Was soll ich dazu sagen? Das geht ja nun schon ein paar Jahre. Es ist sehr gespalten alles." Einer anderen Person ist der Bau zu nah der Hauptstraße und am Stadtkern: "Es müsste etwas mehr abseits stehen."

Michael Wagner wohnt ebenfalls im Stadtteil Gohlis, wo sich die Ahmadiyya-Gemeinde künftig mit ihren knapp 100 Mitgliedern versammeln will. Er gehört zum Bürgerverein des Viertels, der von Beginn an für die Moschee eintrat. "Wir haben das begrüßt als Bürgerverein, weil es zeigt, dass solche Vorgänge nach geltendem Recht, nach Baurecht entschieden werden. Wir haben Religionsfreiheit, die gilt in Sachsen, die gilt in Leipzig und die gilt selbstverständlich, ohne dass im Vorfeld geprüft wird, welche Religionsgemeinschaft das ist und ob ihr alle zustimmen oder nicht alle zustimmen. Das gilt für christliche, muslimische und jüdische Gemeinden gleichermaßen."